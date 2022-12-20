الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق، مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد القوات الأمنية، وإصابة آخرين.وشدد معالي الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مقدماً معاليه خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //07:36ت م0021