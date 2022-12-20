مسقط 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستستضيف سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد غدًا اللقاء السنوي الـ24 للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري.ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على أبرز التجارب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس من خلال الاطلاع على تجارب سلطنة عُمان في عملية التخطيط التنموي واستمرارًا لمسيرة اللقاءات السنويّة بين المسؤولين الفنيين عن إِعداد الخُطط بدول المجلس ودعمًا للتنسيقِ المشترك بين دول المجلس؛ لتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالِ إعداد الخطط الوطنيةِ والرؤى المستقبلية.الجدير بالذكر أن الاجتماع الـ20 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي أوصت بأن يقوم المسؤولون عن إعداد هذه الخطط بزيارة كل سنة لإحدى الدول الخليجية بهدف لقاء المسؤولين عن إعداد الخطط في دول المجلس، كما قررت اللجنة أن تكون زيارة الوفد لعام 2022 إلى سلطنة عُمان.وسيتضمن برنامج الزيارة تقديم مجموعة من العروض المرئية لعددٍ من البرامج الوطنية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.// انتهى //11:28ت م0049