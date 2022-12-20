تونس 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية ،مشيرةً إلىأن الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية ستنطلق يوم 20 يناير من العام القادم.وكتبت في الشأن المغاربي عن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الممثل الخاص للأمين العام الأممي عبدالله باتيلي والذي تم خلاله بحث سبل تعزيز المسار الانتخابي في ليبيا.وتناولت في الشأن الدولي انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في دورته الثانية اليوم في البحر الميت في الأردن بمشاركة عدد من قادة الدول ،مشيرةً إلى أن المؤتمر سيبحث سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من أجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره.// انتهى //11:33ت م0051