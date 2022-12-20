الجزائر 26 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساهتمَّت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمباحثات بين وزارتي الخارجية الجزائرية واليابانية أمس ،مبرزة اتفاق الجانبين خلال الاجتماعات برئاسة أمين عام وزارة الخارجية السفير عمار بلاني والوزير المنتدب لدى الوزير الياباني للخارجية، كينجي يامادا، على تأكيد الإرادة المشتركة في العمل من أجل تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في المجالات كافة.ورصدت في الشأن الليبي تباحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بخصوص آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا خاصة المتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات.وأخبرت عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الإصلاحات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة بأنًّ الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت تعتبر خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدةً في الوقت نفسه الحاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.وأنبأت عن شنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، مشيرةً إلى اعتقال 11 فلسطينياً، بينهم زوجة أسير.// انتهى //11:35ت م0052