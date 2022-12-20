طوكيو 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأنهى المؤشر نيكي الياباني التعاملات اليوم عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام الأعلى ارتفاعاً خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.وهبط نيكي 2.46 % ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر .ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.54 % إلى 1905.59 نقاط.// انتهى //11:35ت م0053