جدة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق, حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة.وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة وتشمل "العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، ورابغ، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة"، ومن ثم تمتد لتشمل "الليث، والقنفذة، والعرضيات، وأضم، وميسان"، وعلى منطقة الباحة "الباحة ، وبلجرشي، والمندق، والقرى، وقلوة، والمخواة"، ومنطقة المدينة المنورة وتشمل "المدينة المنورة، والمهد، والحناكية ، ووادي الفرع"، بالإضافة إلى تأثر منطقة حائل "حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة" ومنطقة الحدود الشمالية "رفحاء"، وكذلك منطقة القصيم "بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة"، وأيضاً المنطقة الشرقية "حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا"، وكذلك منطقة الرياض "عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء ،ورماح" ومنطقة عسير"النماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة".في حين يتوقع أن تكون الأمطار "متوسطة في مجملها" يومي الخميس والجمعة على أجزاء من منطقة الرياض "العاصمة الرياض، والخرج، والمزاحمية، والقويعية "، ومنطقة تبوك "حقل، والوجه، وضباء، وأملج، ونيوم، وشرما"، والمدينة المنورة ويشمل "العيص، وبدر، وينبع، والعلا، وخيبر"، بالإضافة إلى منطقة جازان " "فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر، والشقيق" ومنطقة الحدود الشمالية" عرعر وطريف " ، والجوف ويشمل "سكاكا ، دومة الجندل، والقريات طبرجل ".ولا يستبعد –بمشيئة الله – تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز، علقان ، الظهر" ، بينما تنخفض درجة الحرارة ويتكون الصقيع –بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق" تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة " ابتدأ من مساء الخميس ، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين(5-1) م ، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجة الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى منطقة "القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية" لتصل ما بين (6-8) صغرى .كما تنشط الرياح السطحية المتسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة "ينبع " ، ومنطقة مكة المكرمة " جدة ،رابغ ،الليث، القنفذة " حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من "مترين ونص " .// انتهى //11:37ت م0054