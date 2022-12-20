الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستشارك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضمن معرض وزارة الداخلية، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عددًا من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023 م.وتأتي مشاركة الأحوال المدنية في المهرجان ضمن قطاعات وزارة الداخلية وتستعرض التطور التقني في خدماتها المقدمة وبعض الوثائق القديمة، وتقديم خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية لزوار المعرض.يذكر أن معرض وزارة الداخلية، يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //11:41ت م0055