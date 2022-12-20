الدمام 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش اليوم، بمدير عام الأكاديمية السعودية للمياه التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور فواز الغامدي، واختصاصي الأبحاث بمعهد الأبحاث والابتكار وتقنية التحلية الدكتور فهد الحارثي، بحضور نائبة الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، وعددًا من عمداء الكليات.وأوضحت الدكتورة العمير، أن اللقاء يأتي تعزيزًا للتعاون المشترك بين المؤسسة والجامعة، مشيرةً إلى أن مدير عام الأكاديمية السعودية للمياه والوفد الزائر زاروا مركز البحوث العلمية بكلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة، واطلعوا على المعامل والمرافق والمختبرات.وأكدت سعي الجامعة من خلال هذه الشراكات والزيارات لاطلاع الجهات بما تحتويه الجامعة من معامل ومختبرات ذات تقنيات متقدمة من أجل التعليم والتعلم ورفع مستوى المستفيدين من هذه المرافق .// انتهى //11:49ت م0057