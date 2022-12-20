جيزان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستقدم العيادات المتنقلة التابعة لجمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها الطبية والتثقيفية المجانية لأهالي محافظة العارضة من خلال عيادات "العيون، والأسنان، والباطنية ، والكشف المبكر عن فيروس الكبد".وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن الجمعية قدمت خدماتها الطبية لـ 2222 مستفيداً خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2022 م، وذلك عبر خدمات العيادات المتنقلة بمحافظة العارضة، ومشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، ومشروع "شفاء" لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين، ومشروع "سند" لتوفير الجهاز للمرضى المحتاجين في منازلهم.// انتهى //12:03ت م0058