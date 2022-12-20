الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، قراراً يقضي بتكليف أحمد بن ناصر المرشدي متحدثاً رسمياً باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.تأتي هذه الخطوة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية وأبرز المستجدات لدى الهيئة وإيضاحها للجمهور.ويمتلك المرشدي خبرات عملية متنوعة في قطاع الشراكات المحلية والدولية، حيث عمل في عدد من من الجهات الحكومية، ومثّل فيها المملكة في مختلف المحافل المرتبطة بالملكية الفكرية.يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.// انتهى //12:04ت م0059