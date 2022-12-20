نجران 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة نجران "باليوم العالمي للغة العربية 2022م"، تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".واشتملت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على عددٍ من البرامج والفعاليات المتنوعة تضمنت المسابقات الثقافية، ومسابقات الخط العربي والمحاضرات، وبرامج إذاعية، ومسابقات شعرية طلابية، إضافةً إلى العديد من البرامج وورش العمل والندوات، كما ستقام غداً وبعد غد أمسيتين بعنوان: "تحدّث الفصحى بطلاقة"، و"القصيدة العربية وأثرها في الثقافة العالمية".// انتهى //12:29ت م0062