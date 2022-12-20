جيزان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفت جامعة جازان أمس، باليوم العالمي للغة العربية 2022، ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان: "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".ودشّن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي خلال الاحتفاء، المعرض المصاحب الذي جرى إعداده وإنجاز لوحاته من قبل طالبات قسم اللغة العربية، مبرزاً حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على اللغة العربية كونها لغة الدين القويم، ولسان العلم والحضارة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على مشاركة طلبتها في تفعيل الاحتفال بيوم اللغة العربية وتعمل على نشر الوعي بأهمية حمايتها وصيانتها.واشتملت الفعاليات على العديد من الفقرات تضمنت قصائد شعرية وكلمات نثرية من قبل طلاب وطالبات الكلية.واختتمت الفعالية بورشة علمية شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تناولوا فيها الحديث عن الجانب الحضاري للغة العربية وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية.// انتهى //12:36ت م0063