سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها الكامل مع الأردن في مواجهة كل مايهدد أمنها
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
جدة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
أكدت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل مايهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على إثر استشهاد عدد من رجال الأمن الأردنيين أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، موقفها الثابت ضد التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
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