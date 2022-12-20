جدة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكدت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل مايهدد أمنها واستقرارها.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على إثر استشهاد عدد من رجال الأمن الأردنيين أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون.وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، موقفها الثابت ضد التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.// انتهى //13:44ت م0096