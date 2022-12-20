جيزان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستفقد أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني اليوم، بلديات محافظتي أحد المسارحة والطوال ومركز الموسم، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بالمشاريع البلدية, مستعرضاً مع رؤساء البلديات, الموضوعات التي تهم عمل البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين, والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي تعترض عملهما والمشروعات التابعة لهما, بما يحقق أعلى معايير الجودة, وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.والتقى خلال الجولة بمحافظ أحد المسارحة فيصل بن لبده ومحافظ الطوال ناصر بن رازن ، باحثاً معهما احتياجات المحافظتين من الخدمات والمشروعات البلدية.وأكَّد الأمين على أنَّ الزيارات التفقدية مستمرة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، ودعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بالحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.// انتهى //13:51ت م0097