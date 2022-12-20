بشكيك 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسنظمت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية قرغيزستان، إحتفالية بجامعة بشكيك الحكومية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة المهتمين باللغة العربية، وأعضاء السفارة، ووفد من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.وألقى السفير الراضي، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية اللغة العربية خاصة في العالم الإسلامي، مبرزاً دور المملكة الريادي في خدمة اللغة العربية محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ بهدف بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، من خلال إسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.كما تخلل الحفل كلمات لمعالي مدير الجامعة الإسلامية وعدد من أعضائها، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وتكريم الفائزين في مختلف المسابقات.// انتهى //13:51ت م0098