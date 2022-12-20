الرس 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، محافظة الرس، وذلك في إطار جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح محافظ الرس حسين العساف أن سموه سيتفقد ميدانياً سير العمل بمشروع الإسكان التنموي، ومنتزه القشيع الذي يعد من ضمن المنتزهات الوطنية بالمنطقة ، فيما سيطلع على سير العمل في غرفة العمليات بشرطة الرس.وأوضح أنَّ سمو أمير القصيم سيرعى خلال زيارته لمحافظة الرس حفل تخريج الدفعة 15 من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرس، كما سيزور مقر ضيافة أهالي الرس الذي تم ترميمه من قبل مجلس الأهالي بالمحافظة.// انتهى //13:54ت م0099