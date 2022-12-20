الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الموقع الإلكتروني لمبادرة "الأمير فيصل بن بندر لتمكين المجتمع المحلي" التي تنظمها جمعية ريف.جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة جمعية ريف فهد بن سليمان البكيري، وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى دعم الجهود التنموية في المحافظات، وتحديد أهداف إستراتيجية ومؤشرات، كما تسلم سموه نسخة من تقرير المرحلة الأولى للمبادرة التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية.وكرم سموه الجهات الداعمة للمبادرة، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:54ت م0100