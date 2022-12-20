جازان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان يوم غد، اجتماع محافظي المحافظات الثاني لهذا العام ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان الإمارة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن الاجتماع سيبحث الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، كما سيتم استعراض ومناقشة كافة التقارير بجدول الأعمال ومتابعة تنفيذ المشروعات وكل ما يسهم في رفع مستوى سير أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية ، وتحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، وبتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- .// انتهى //13:55ت م0101