عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفت العاهل الأردني النظر إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره وتطوير آليات التعاون معه، بما يعزز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في المنطقة.// انتهى //13:57ت م0102