الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسوقَّعت "الأكاديمية السعودية اللوجستية" اليوم، اتفاقيتي تعاون وتفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا "تبادل"، بهدف توطيد الشراكة في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب وبناء الكفاءات المهنية، وتنظيم الفعاليات وورش العمل لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح و معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.ومثل الأكاديمية في التوقيع المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، فيما مثل "مدن" الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ومثل "تبادل" الرئيس التنفيذي للشركة ماجد بن فالح العتيبي.وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي.يُذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //14:00ت م0104