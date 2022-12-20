حائل 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، التقرير الإحصائي ‏السنوي لجوازات المنطقة للعام 1443هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم مدير جوازات المنطقة المكلف العميد سعيد بن فايز الأسمري.وتضمن التقرير المشاركات الرسمية لجوازات المنطقة والتطورات التقنية والخدمات المقدمة للمواطنين.ونوّه سمو أمير حائل بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتطوير برامج الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، متمنياً للعاملين بجوزات المنطقة التوفيق والنجاح.// انتهى //14:00ت م0105