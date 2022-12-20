حائل 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تقريراً عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج 1443هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي.واطلع سموه على جهود الرئاسة خلال موسم الحج التي تسهم في نشر الوعي وإعانة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف وتوعيتهم بالعقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها.// انتهـى /14:17ت م0108