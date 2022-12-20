الأحساء 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية" بحضور مدير تعليم الأحساء حمد العيسى وعدد من القيادات التعليمية والمثقفين، وذلك بمقر النادي الأدبي في الهفوف.وأكد العيسى الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم للعناية باللغة العربية وتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية وفنونها بين الطلاب والطالبات، لآفتاً إلى أن محافظة الأحساء حظيت بافتتاح فرع لدارة الملك عبدالعزيز التي ستُسهم في الحفاظ على الإرث والموروث التاريخي في المحافظة.وأشار إلى أن تخصيص الأمم المتحدة يوماً للاحتفاء باللغة العربية من بين ست لغات على مستوى العالم، يدل على أهمية اللغة العربية وقيمتها وما تتضمنه من ثروة لغوية وفنون كالأدب والخط والبلاغة والنحو.وشهد الحفل معرضاً مصاحباً للخط العربي وندوة علمية بعنوان "إلى أي مدى أسهمت اللغة العربية في صياغة الحضارة الإنسانية"، إضافة إلى مقاطع شعرية ومرئية تتحدث عن الفخر باللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم.// انتهى //15:39ت م0145