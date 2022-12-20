الطائف 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز ‫محافظ الطائف‬, دشّن وكيل المحافظة ناصر السبيعي، ملتقى رفق (البرنامج الإرشادي لخفض العنف المدرسي) الذي تنظمه إدارة التوجيه الطلابي (بنين) بتعليم الطائف.ويتضمن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدة جهات حكومية، معرضاً توعوياً عن نبذ العنف بجميع أشكاله والتعريف بالأعمال والبرامج التي تحفظ حقوق المجتمع وتحميهم.ويعد ملتقى "رفق" برنامجاً إرشادياً توعوياً تم إطلاقه من قبل وزارة التعليم وتم تفعيله في مدارس ‏البنين والبنات ‏على مستوى، ويُعنى بالقضاء على جميع أشكال العنف المدرسي، وتوعية المجتمع والعاملين في التوجيه والإرشاد الطلابي بكيفية التدخل المبكر لمنع حالات العنف وتفاقم مشاكله والتعامل مع آثاره، وتحقيق الأمان المدرسي، وتدريب أولياء الأمور على الطرق التربوية في التعامل مع الأبناء لاكتساب السلوكيات الحسنة، وطرق مواجهة العنف بالشكل التربوي السليم.// انتهى //15:39ت م0146