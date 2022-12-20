جيزان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسجددت جائزة جازان للتفوق والإبداع دعوتها للمنافسة والترشيح في دورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444 هـ.وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.وأشار إلى أن الجائزة تحولت في الدورات السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً, مبيناً أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً الراغبين والمهتمين بالمشاركة بالاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني.// انتهى //15:44ت م0148