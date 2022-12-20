جدة 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واساحتفلت جامعة جدة باليوم العالمي للغة العربية بعنوان: (اللغة العربية والهوية) ، إلى جانب عروض مرئية (تاريخ وهوية) و(لغة الكون)، وفقرات شعرية وغنائية ومسرحية للطالبات الموهوبات في إطار كوميدي اجتماعي.وتناول العمل المسرحي تحت عنوان: (عرس صويلح) صورًا تعكس ملامح الهوية من خلال اللغة، وتبرز المفارقة في التباس الدلالات من خلال اللهجات المحلية والعربية في رسالة إنسانية تعزز الفخر والانتماء للهوية العربية ، فيما اشتمل الحفل معرض الشمع الذي من خلاله قدمت الطالبات أداء صامتًا لشخصيات وأديبات سعوديات واستعراض إنجازاتهن، احتفاءً بمنجز المرأة السعودية في المشهد الثقافي.// انتهى //15:44ت م0149