ثقافي / جامعة جدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
جدة 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واس
احتفلت جامعة جدة باليوم العالمي للغة العربية بعنوان: (اللغة العربية والهوية) ، إلى جانب عروض مرئية (تاريخ وهوية) و(لغة الكون)، وفقرات شعرية وغنائية ومسرحية للطالبات الموهوبات في إطار كوميدي اجتماعي.
وتناول العمل المسرحي تحت عنوان: (عرس صويلح) صورًا تعكس ملامح الهوية من خلال اللغة، وتبرز المفارقة في التباس الدلالات من خلال اللهجات المحلية والعربية في رسالة إنسانية تعزز الفخر والانتماء للهوية العربية ، فيما اشتمل الحفل معرض الشمع الذي من خلاله قدمت الطالبات أداء صامتًا لشخصيات وأديبات سعوديات واستعراض إنجازاتهن، احتفاءً بمنجز المرأة السعودية في المشهد الثقافي.
// انتهى //
15:44ت م
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