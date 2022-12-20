الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسوقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم تعاون مع "كلية الملك خالد العسكرية"، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة، ورفع الوعي والمعرفة بالتقنيات الناشئة لمواكبة عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، عبر تعاونهما المشترك في تحقيق مستهدفات مبادرة "مهارات المستقبل" لبناء جيلٍ واعٍ ومبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.ومثل الوزارة وكيلها للقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، ومن جانب الكلية قائدها اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد، وذلك بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وعدد من مسؤولي الجانبين.وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تعزيز تعاونهما المتعلق بمبادرة "مهارات المستقبل" بالاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة، وتقديم اللقاءات وورش العمل والدورات والمعسكرات التدريبية الاحترافية، إضافةً إلى ذلك سيتعاونان في تطبيق إطار المهارات الرقمية للإسهام في تطوير القدرات الرقمية من خلال تصنيف المهارات المطلوبة لكل مهنة، وتطبيق المقرر التقني 101 ضمن المناهج التقنية للإسهام في تطوير المهارات والمعرفة الرقمية.كما تشمل مجالات التعاون، التواصل مع الخبراء والمختصين في الكلية لإقامة اللقاءات وورش العمل وتبادل الخبرات في المجال الرقمي، ومشاركة البحوث والدراسات والتقارير حول مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المجال الأمني والعسكري للإسهام في تطوير وتخصيص مهن الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //15:49ت م0151