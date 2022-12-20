الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساستضافت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ورشة العمل المعنية بمكافحة تزييف العملات الخليجية والأساليب الجرمية، يومي الاثنين والثلاثاء 19 – 20 ديسمبر 2022م، وذلك تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثامن والثلاثين المنعقد في مملكة البحرين.وشارك في أعمال الورشة عدد من المختصين والمسؤولين الأمنيين وخبراء من البنوك والمصارف المركزية بدول المجلس، وجرى خلالها التوصل إلى عدد من النتائج التي تسهم وتساعد على كشف طرق وأساليب تلك الجريمة، ومتابعتها بشكل متواصل ومتكامل بين دول المجلس.// انتهى //15:52ت م0152