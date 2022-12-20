الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسحصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السادسة التي تم إعلان نتائجها اليوم، وذلك عن فئة الوزارات على المستوى الفضي.وتهدف الجائزة لدعم وتحفيز القطاعات العاملة في الدولة نحو تبنّي تطبيقات الجودة الشاملة، للوصول لمستوى جودة مُرتفع، وتقديم خدمات تُلبي طموحات المُستفيدين، بالإضافة لإبراز هذا الإنجاز على المستوى الوطني؛ لتكون هذه المُنشأة مثالاً يُحتذى به في تحسين الأداء والجودة.يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي جائزة تُمنح للمنشآت في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحية، التي تمتلك سجلاً مميزاً في كفاءة الأداء والأخذ بأعلى مستويات الجودة والدقّة في العمل.// انتهى //15:59ت م0154