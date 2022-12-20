جنيف 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسدعت منظمة الصحة العالمية المانحين لتوفير التمويل ودعم ميزانيتها للاستجابة الطبية في أوكرانيا .وقال يارنو هابيتشت ممثل المنظمة في أوكرانيا إن النظام الصحي الأوكراني يتعرض للعديد من التحديات، مع استمرار الهجمات على البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من ٩ أشهر .وقدرت المنظمة أن 10 ملايين شخص معرض لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن نقص الكهرباء والمياه يعوق المرافق الصحية عن تقديم الرعاية الصحية الحرجة والأساسية .وتواصل المنظمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأوكرانية تقديم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة خاصة في المناطق التي استعادتها السلطات الأوكرانية ، وقدمت خلال الأيام الأخيرة الأدوية والمعدات الطبية في باخموت في دونيتسك لنحو 10 آلاف شخص غالبيتهم فروا من خيرسون، كما قدمت مولدات الطاقة لضمان استمرار المستشفيات في العمل وسط الحرب والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي .وتقدم فرق الطوارئ الطبية المدعومة من منظمة الصحة العالمية الرعاية للإصابات الخطرة والرعاية الأولية للسكان في المناطق المستعادة حديثاً .// انتهى //16:03ت م0156