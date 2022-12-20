الدمام 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم فعاليات المعرض التوعوي " معلوماتك اليوم .. حصانتك للغد" الذي نظمته بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي بمناسبة اليوم العالمي للسكر 2022، وذلك بمقر إدارة التعليم بالدمام.وأكد مدير تعليم المنطقة سامي العتيبي، أن التعليم لا يقف دوره عند مقاعد الدراسة فقط بل يتعدى ذلك من خلال خارطة البرامج التثقيفية التي تعنى بالجانب الصحي .وأفاد أن 1382 مدرسة بالمنطقة الشرقية احتفت باليوم العالمي للسكر وتنفيذ عدد من المبادرات التوعوية التي تناولت عدة محاور أبرزها داء السكري، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج الداء السكري والتي استفاد منها 236238 طالباً وطالبة.//انتهى//16:05ت م0157