تعز 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 504 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أكتوبر 2022 م, وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وجرى خلال المشروع تقديم 1.772 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكّلت نسبة النازحين 3% والمقيمين 97% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 163 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 341 مريضًا .يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //17:17ت م0182