الخرطوم 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية أحلام مدني مهدي سبيل بمكتبها اليوم، بمدير المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار هاشم حسين.ودعت الوزيرة خلال اللقاء إلى إعادة تفعيل نشاطات ريادة الأعمال عبر تأسيس مركز ريادة الأعمال ووضع الإستراتيجية والخطط والبرامج اللازمة لريادة الأعمال.بدوره ثمن مدير المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار الجهود التي كانت وما زالت تبذلها وزارة الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، معلنًا عن جاهزية المركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار في تقديم الدعم الفني لوزارة الاستثمار من خلال وحدة ريادة الأعمال بالوزارة.// انتهى //17:20ت م0183