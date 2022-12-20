عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن المجتمع الدولي مهتم باستقرار العراق، ويسعى لدعم العراق في جميع المجالات.وقال في كلمة ألقاها بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته، وتسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة.ولفت رئيس الوزراء الكويتي إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق تعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته، مشيراً إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت وما لها من دلالات واضحة في الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين.// انتهى //17:21ت م0184