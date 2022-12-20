حجة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.804 مستفيدين خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع عيادة الطوارئ 412 شخصا، وعيادة الباطنية 159 مستفيدين، وعيادة الوبائيات 620 مريضا، وقُدمت خدمات العزل لـ 27 شخصا، واستفاد من قسم المختبر 150 مريضاً، كما تم صرف الأدوية لـ 1.191 فردا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 240 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين .وفي الخدمات المساندة استفاد 400 شخص من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //17:25ت م0186