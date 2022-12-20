القدس المحتلة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسهدمت جرافات الاحتلال اليوم منزلين ومنشآت في القدس وأريحا بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامات واسعة شهدتها تلك المناطق .وأفاد مركز وادي حلوة في سلوان بالقدس المحتلة أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلاً وممرات أرضية، وطرقًا في بلدة سلوان، لافتاً النظر إلى أن هذا العام شهد أكبر عملية هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في بلدة سلوان الواقعة في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في مدينة أريحا بعد اقتحام تلك القوات المنطقة والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.// انتهى //17:34ت م0188