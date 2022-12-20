عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، : "إن استقرار العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الخليجي والعربي في هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية من العالم، إيمانًا بما يجمعنا مع هذا البلد بتاريخه وحضارته العريقة من أخوية ومصالح مشتركة ووحدة الهدف والمصير".وأكد في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الحرص على تعزيز التعاون والشراكة الدولية مع العراق والمحافظة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه لاستعادة دوره المحوري كقوة فاعلة وإيجابية في محيطه العربي والإقليمي والدولي.وشدد الزياني في هذا الصدد حرص بلاده، على دعم كامل جهود العراق في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار ومواصله نجاحاته في دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة وعدم السماح بإساءة استغلال أراضي الغير في تهديد الأمن القومي العربي.وأكد على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وفقًا للقانون الدولي وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في تسوية الخلافات ونبذ الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية والطائفية والتعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق، وما تم الاتفاق بشأنه من المشروعات الاقتصادية المهمة في مجال الربط الكهربائي والطاقة والأمن الغذائي.// انتهى //17:35ت م0190