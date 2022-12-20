عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يأتي تزامنًا مع تحسن الأوضاع بالعراق.وقال السيسي في كلمة ألقاها بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة "يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد في أغسطس العام الماضي، حين تعهدنا معًا على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعبًا في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفاظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية، ودورها العربي والإقليمي الفاعل".وأعرب الرئيس المصري عن خالص التهنئة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل، مثمنًا الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي في مواجهة القضاء على مشروع الإرهاب.وشدد على رفض مصر الكامل لأي تدخل في شؤون العراق، مجددًا دعم بلاده الكامل للجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن.// انتهى //17:36ت م0191