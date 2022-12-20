الدمام 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسزار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، أرامكو السعودية، والتقى النائب الأعلى لرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية المهندس نبيل بن عبدالله الجامع، وعددًا من مسؤولي الشركة.واستمع الوفد خلال جولة له على مرافق الشركة في مقرها بالظهران، لشرح وافٍ من المسؤولين عن الجهود والأعمال والخدمات التي تقدمها أرامكو السعودية في مختلف مجالات الطاقة التي شملت شبكات الغاز، وسوائل الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والغاز الخام، كما اطّلع على مركز الابتكار في الشركة والحلول الرقمية التي يقدمها من خلال التقنيات الحديثة، وإدارة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.كما زار وفد أعضاء المجلس مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة وأقسامه جناح الذكاء الاصطناعي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ومساهمتها في التقليل من الحوادث، ومحاولة خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تحقيق الاستدامة، وشملت الزيارة أيضاً قسم الروبوتات واستخداماتها داخل الشركة.وتلقى أعضاء المجلس الإجابة عن الاستفسارات والمقترحات التي طُرحت على مسؤولي أرامكو السعودية.وخلال زيارته لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أثنى الوفد على الجهود التي يقدمها المركز في دعم اقتصاد المعرفة في المملكة، والانفتاح على مختلف الثقافات العالمية، وإسهامه في تطوير جميع الأنشطة الثقافية والمعرفية من خلال برامجه المتميزة.من جانب آخر زار وفد أعضاء مجلس الشورى اليوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الجامعة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعة.وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى أهمية مثل هذه اللقاءات مشيدًا بالأدوار التي يقوم بها مجلس الشورى، وأطلع السقاف أعضاء المجلس على التحول الإستراتيجي الذي تشهده الجامعة والتقدم الذي تمر به على الصعيد الأكاديمي والبحثي، والتخصصات المستحدثة وبرامج الماجستير المتطور، وشرح كيفية إعداد الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل ليكونوا الخيار الأفضل، وأثر البرامج التعليمية، وتنمية وتطوير تخصصات تتوافق مع النهضة التنموية للمملكة.وقدم أعضاء المجلس خلال اللقاء مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس عددًا من المداخلات والاستفسارات التي تتعلق بأداء الجامعة وما تقدمه لطلابها وطالباتها، وآلية سير العملية التعليمية، ومدى جودة المخرجات للجامعة.عقب ذلك تجول وفد مجلس الشورى في المرافق التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووادي الظهران للتقنية.وضمّ وفد أعضاء مجلس الشورى الزائر كلًا من الدكتور خالد السيف، وسعد السبتي، وسعد العتيبي، والدكتور سعد العمري، والدكتور طارق الشمري، والدكتورة عائشة عريشي، وعبدالرحمن السياري، والدكتور عبدالله السلامة، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور فهد الطياش، واللواء مساعد الخالدي، ومحمد الحميضي، وناصر الدغيثر، والدكتور هشام الفارس، وعددًا من مسؤولي المجلس.// انتهى //17:38ت م0192