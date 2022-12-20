عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، التزام بلاده بدعم أمن وسيادة العراق.وقال في كلمة ألقاها بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم بنسخته الثانية في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، إن الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، مؤكدًا التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق.وأضاف "إذا أردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه"، مبينًا أن هذه المنطقة تمتلك أجندة تجعلها تشترك في القرارات الدولية.// انتهى //17:39ت م0193