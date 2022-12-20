نجران 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساحتفت جامعة نجران اليوم، "باليوم العالمي للغة العربية 2022"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.وأقيمت فعالية بهذه المناسبة تضمنت معرضاً احتوى أعمالاً تعريفية عن اللغة العربية، وفن الكتابة بالخط العربي، وأركانًا اشتملت على مجموعة من الكتب في مجال علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها، وجدارية للتعبير عن اللغة العربية.وأكد رئيس الجامعة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربيةِ يؤكد أهميتها ، ويبرز دورها وإسهامها في حفظِ ونشرِ حضارةِ الإنسانِ وثقافتهِ.// انتهى //17:41ت م0195