الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واساستقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم ، وفداً من الدارسين من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.واستمع الوفد إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة والإستراتيجيات التي يقوم عليها لتنفيذ مبادرات التحالف المعنية بمحاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة لجهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأشار الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال لقائه بالوفد، أن التحالف الإسلامي يرتكز على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.بعد ذلك تجول الوفد الزائر بين جنبات مقر التحالف الإسلامي واطلعوا على أهم الإصدارات المعنية بمجالات محاربة الإرهاب، كما اطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المعنية بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، والرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل المشترك بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والتي من شأنها تعزيز الشراكة في تبادل الخبرات لكل ما من شأنه القضاء على آفة الإرهاب.// انتهى //17:47ت م0196