القاهرة 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة الأستاذ فهد محمد الشبل، أن الشركة تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي ورفع مستوى الخدمات الصحية الحكومية وتحسين سلاسل الإمداد والتموين الطبي للقطاع العام في المملكة وتلبية احتياجات الرعاية الصحية.واستعرض الشبل - خلال جلسة "نماذج لتحقيق الاستدامة المالية والمرونة للأنظمة الصحية"، التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العربي الـ21 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، المنعقدة حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة-، منهجية الشركة والتي تتمثل في المشاركة الفعالة وتطبيق أفضل التقنيات والبرامج ونهج إستراتيجية طموحة للنمو، إضافة إلى كفاءتها الاقتصادية من خلال الاستفادة من الشراء الإستراتيجي بكميات كبيرة وبأسعار منافسة.ونوه الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بأن هناك أكثر من ٢٠٠ جهة صحية تستفيد من خدمات الشركة، وأكثر من ٥٢ مليار ريال إجمالي قيمة العقود التي تديرها، وتزيد عن ١٠٠ مليار إجمالي قيمة المنافسات التي أدارتها الشركة.وأكد أن التحديات التي واجهتها الشركة والتي كان من أبرزها جائحة كورونا حيث كان للشركة دور كبير في مكافحتها من خلال توفير أفضل أنواع اللقاحات للمواطنين والمقيمين في وقت قياسي، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة أمنت خلال العام الجاري لقاحات وفحوصات فيروس كورونا ومستلزمات الحماية الشخصية والأدوية بقيمة إجمالية تزيد عن ٢.٧ مليار ريال.وأشار الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى أن الشركة نجحت في تمكين المحتوى المحلي من خلال مشتريات القطاع الصحي وساعدت على توفير جميع احتياجات الجهات الصحية وتجهيز المستشفيات لخدمة المواطنين في جميع مناطق المملكة.// انتهى //19:06ت م0213