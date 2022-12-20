سكاكا 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واساعتمد مجلس إدارة معهد تمكين التقني في منطقة الجوف الشركة المشغلة والبرامج التدريبية، وأكد سرعة إنهاء الأعمال والاستعدادات اللازمة لبدء التدريب واستقبال المتدربين.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد السناني بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة حيث تمت مناقشة اللائحة الأساسية واعتماد الشركة المُشغلة للمعهد والبرامج التدريبية.يذكر أن معهد تمكين التقني هو أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، حيث يعمل المعهد وفق نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف.//انتهى//19:06ت م0214