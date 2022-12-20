الرياض 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسأعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم أسماء تسعة وكلاء أدبيين، وأربع وكالات، ضمن مبادرتها "الوكيل الأدبي" الرامية إلى الترخيص للوكلاء الأدبيين، والوكالات الأدبية؛ ليكونوا ممثلين للكتاب والمؤلفين، ويتخذوا دور الوسيط بينهم وبين الجهات المستفيدة من نتاجهم الفكري مثل دور النشر، أو شركات الإنتاج السينمائي، أو التلفزيوني، أو الموسيقي، أو الإعلاني أو غيرها.وسيباشر المختارون نشاطهم في القطاع وفق المهام المحددة للوكلاء الأدبيين والوكالات الأدبية، والمتمثلة في خدمة المؤلف بعرض نتاجه على دور النشر، ومساعدته في اختيار دار النشر الأنسب، وتقديم النصح والمشورة له فيما يتعلق بحقوقه التعاقدية، ومصالحه المادية والمعنوية، والتفاوض مع دور النشر حول خطط نشر الكتب وتوزيعها، وتسويقها بما يحفظ حقوق المؤلف ويحقق مصلحته، وتسويق نتاج المؤلف باللغات الأخرى، وتسويق نتاج المؤلف للإنتاج التلفزيوني أو السينمائي أو الإعلاني وغيرها، إضافة إلى متابعة تقارير المبيعات والتوزيع، والتسويق بشكل دوريّ، واتخاذ القرارات بشأنها.ودعت الهيئة الراغبين بالتواصل مع الوكلاء والوكالات الأدبية المرخصة، لزيارة الموقع الإلكتروني: https://box.moc.gov.sa/s/cpCHpmaJx3qZpzq.وتعد مبادرة "الوكيل الأدبي" من أهم البرامج ذات العلاقة بقطاع النشر، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي تسعى من خلالها هيئة الأدب والنشر والترجمة إلى الارتقاء بصناعة النشر المحلية، ورفع مستوى الإنتاج الأدبي وتنوعه.// انتهى //19:08ت م0215