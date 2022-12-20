عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم إن التحديات التي تواجه الحكومة العراقية معظمها تحديات إقليمية ودولية، مبينا أن التحديات البيئة والمناخية والأمنية والاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي والدوائي جميعها تحتاج إلى عمل مشترك.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أن مؤتمر بغداد يأتي لدعم بغداد وكما في النسخة الأولى هو من أجل استمرار دعم العراق، كما هو مظلة حوارية لدول الجوار العراقي والدول الخليجية وممثلي مجموعة من دول أخرى.وأوضح أن مؤتمر بغداد ليس فقط لدعم العراق لكن أيضا للعمل المشترك في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي.وعن الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، أكد وزير الخارجية العراقي أنه بمرحلة متقدمة.وبشأن الهجمات على العراق، أبان وزير الخارجية العراقي، أن هناك اتصالًا مستمرًا مع الجانبين الإيراني والتركي لوقف الهجمات على العراق.// انتهى //19:14ت م0217