الخرطوم 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم بعثة الألية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة السفير علي الحفني عضو لجنة الشخصيات البارزة بالإتحاد الأفريقي.ونوقش خلال اللقاء الوضع الراهن والجهود المبذولة لتوحيد كلمة الفرقاء السودانيين، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الأفريقي.// انتهى //19:15ت م0218