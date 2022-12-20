عام / مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي
الثلاثاء 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م واس
الرياض 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واس
حصلت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية على المستوى الفضي عن فئة المنشآت الصحية الحكومية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي في دورتها السادسة.
وكانت المنافسة على مرحلتين ضمت الأولى 300 منشأة واجتازتها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ضمن 95 منشأة خضعت جميعها للتقييم من خلال معايير عدة.
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19:15ت م
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