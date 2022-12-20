الرياض 26 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 20 ديسمبر2022 م واسحصلت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية على المستوى الفضي عن فئة المنشآت الصحية الحكومية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي في دورتها السادسة.وكانت المنافسة على مرحلتين ضمت الأولى 300 منشأة واجتازتها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ضمن 95 منشأة خضعت جميعها للتقييم من خلال معايير عدة.// انتهى //19:15ت م0219