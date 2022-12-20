عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وأشاد الجانبان خلال اللقاء، بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وشعبيهما، وتأكيد أهمية توسيع التعاون خصوصا في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين.// انتهى //19:15ت م0220