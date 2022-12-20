عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم مباحثات ثلاثية، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وتأكيد ضرورة البناء على ما أنجز واستكمال المشروعات المشتركة وتسريع تنفيذها وتذليل العقبات أمامها، بما يحقق مصالح الدول الثلاث وطموحات شعوبها.وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:17ت م0221